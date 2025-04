Violent incendie au Havre : deux blessés légers et un immeuble évacué

Pour maîtriser l’incendie et sécuriser l’immeuble, un important dispositif a été déployé : pas moins de 24 engins et 47 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, dont une équipe spécialisée de l’unité de secours d’appui et de recherche ainsi qu’une unité d’exploration longue durée, compte tenu de la complexité des cheminements et de la structure endommagée de l’immeuble.



Des agents d’Enedis, de GrDF et des policiers nationaux ont également été sollicités pour sécuriser les lieux.