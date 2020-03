Violent incendie à Harfleur : La Poste, un opticien et des locaux professionnels endommagés

Un périmètre de sécurité a été établi et deux lances sur échelles ont été déployées pour neutraliser les flammes et les empêcher de se propager aux étages inférieurs.



A 11h30, soit plus de cinq heures après le début de l’incendie, trente-six sapeurs-pompiers étaient toujours sur place et procédaient au déblaiement.



Aucune victime n’est à déplorer. L’immeuble abrite au rez-de-chaussée un bureau de poste et un magasin d’optique, et au deuxième et troisième étages des locaux professionnels, dont un cabinet médical, un centre de formation ainsi qu’une structure d’accueil d’aide à l’enfance.