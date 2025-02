Violent incendie à Bosc-Bordel, en Seine-Maritime : un bâtiment agricole ravagé par les flammes

L’intervention a été rendue particulièrement délicate en raison de risques d’explosion du fait de la présence de trois bouteilles de gaz et de 100 litres de fioul à l’intérieur du bâtiment. Malheureusement, un cheval et deux chèvres ont péri dans les flammes.



Face à l’ampleur de l’incendie et au risque de propagation, les pompiers ont immédiatement déployé deux lances à eau pour protéger la maison voisine.