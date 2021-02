Violent feu de voiture à Val-de-Reuil : 27 personnes évacuées, neuf policiers incommodés

Vingt-sept locataires ont été évacués par précaution et huit ont été confinés chez eux. Neuf fonctionnaires de la police nationale et de la police municipale, légèrement intoxiqués par les fumées lors de l’intervention, ont été examinés sur place par les secours. Leur état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.



Au plus fort du sinistre, 39 sapeurs-pompiers venus des casernes de Louviers, Pont-de-l’Arche, Évreux, Pont-Saint-Pierre et Vernon, ont été mobilisés, certains jusqu’à minuit et demi.



Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer l’origine du départ de feu.