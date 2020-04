Violences urbaines en Seine-Maritime : la tension monte d’un cran sur les Hauts de Rouen

Le calme avant la tempête. De nouvelles échauffourées ont éclaté vers 22 heures. Des individus (probablement les mêmes) ont incendié six conteneurs en plusieurs endroits de la rue Galilée. Les poubelles en feu ont été disposées au milieu de la chaussée afin de faire barrage. Des équipages de la brigade anti-criminalité (BAC), appelés sur les lieux, ont alors été la cible de tirs de mortiers d’artifice et de jets de pavés.



La situation risquant de dégénérer, des renforts - CRS, brigade canine, police secours - ont été envoyés pour faire cesser les violences urbaines. Face à une trentaine d’émeutiers déterminés, les forces de l’ordre ont répliqué par des tirs de LBD (lanceur de balles de défense) et de grenades lacrymogènes.