Violences faites aux femmes : avec plus de 3 000 victimes en 2024, l’Eure renforce ses actions

Dans l’Eure, plus de 3 000 victimes de violences intrafamiliales ont été recensées en 2024. À l’occasion de ce 25 novembre, Journée internationale contre les violences faites aux femmes, l’État met en avant un ensemble de dispositifs destinés à protéger les femmes, mieux détecter les situations à risque et accompagner celles qui franchissent le pas du signalement.