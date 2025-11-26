Violences conjugales : la Seine-Maritime lance le “pack nouveau départ” pour renforcer la protection des victimes

Avec 4 857 faits recensés en 2024, la Seine-Maritime reste fortement touchée par les violences conjugales. Déjà dotée de nombreux dispositifs d’aide, la lutte contre ce fléau franchit une nouvelle étape avec le lancement du “pack nouveau départ”, un accompagnement renforcé et coordonné pour les victimes.