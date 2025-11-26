Violences conjugales : la Seine-Maritime lance le “pack nouveau départ” pour renforcer la protection des victimes

Présenté ce mercredi à Rouen, au lendemain de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, le dispositif a été dévoilé en présence de Jean-Benoît Albertini, préfet de Normandie, de Nathalie Lecordier pour le Département, d’Olivier Couture pour la Caf 76, et de Yannick Le Goff pour la MSA. L’objectif est clair : simplifier et accélérer la prise en charge des femmes victimes de violences, sans multiplication des démarches.
Un réseau d’aide déjà conséquent dans le département
Pour répondre à l’ampleur du phénomène, l’État et ses partenaires soutiennent depuis plusieurs années un large éventail de dispositifs en Seine-Maritime. Le territoire compte deux Maisons des femmes, bénéficiant d’un financement annuel d’au moins 300 000 euros, garantissant la pérennité de leur fonctionnement.
L’offre d’hébergement repose sur 53 places d’urgence, complétées par 49 logements adaptés, tandis que plus de 100 téléphones grave danger et bracelets anti-rapprochement sont déployés pour sécuriser les victimes. Des lieux d’écoute et d’orientation sont également ouverts à Elbeuf, Dieppe, Le Havre et Rouen.
Un pôle justice dédié aux violences intrafamiliales est actif, tout comme un protocole spécifique pour la prise en charge des enfants de victimes de féminicides. Dans les secteurs ruraux et les quartiers prioritaires, le van itinérant “Nina et Simone” va à la rencontre des femmes, grâce à un financement global de 80 000 euros.
Le “Pack nouveau départ” : un accompagnement immédiat pour les victimes de violences conjugales en Seine-Maritime
Pour 2025, 568 000 euros sont mobilisés par l’État en faveur de l’égalité femmes-hommes dans le département, majoritairement au profit des associations engagées contre les violences conjugales. Depuis décembre 2023, l’aide d’urgence de la Caf a déjà été attribuée à 1 470 victimes, pour un montant total de 1,16 million d’euros.
Pour 2025, 568 000 euros sont mobilisés par l’État en faveur de l’égalité femmes-hommes dans le département, majoritairement au profit des associations engagées contre les violences conjugales. Depuis décembre 2023, l’aide d’urgence de la Caf a déjà été attribuée à 1 470 victimes, pour un montant total de 1,16 million d’euros.
Une nouvelle réponse coordonnée dès le premier signalement
Le “Pack Nouveau Départ” marque une évolution majeure dans la prise en charge. Dès qu’une femme se signale, même sans dépôt de plainte, elle est orientée via la Caf vers une professionnelle référente unique. Celle-ci déclenche immédiatement l’ensemble des dispositifs nécessaires : sécurisation, hébergement, aides financières, accompagnement social et juridique.
L’objectif est d’éviter aux victimes de multiplier les interlocuteurs et de revivre leur situation à chaque étape. Les professionnels prennent désormais l’initiative du contact, pour une réponse plus rapide, plus lisible et plus efficace.
Les chiffres clés en Seine-Maritime
- 4 857 faits de violences conjugales en 2024
- 2 Maisons des femmes financées durablement
- 102 places d’hébergement (urgence et logements adaptés)
- Plus de 100 dispositifs de protection (téléphones grave danger et bracelets)
