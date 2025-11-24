Connectez-vous S'inscrire

Le “Pack nouveau départ” : un accompagnement immédiat pour les victimes de violences conjugales en Seine-Maritime


Avec près de 4 900 faits recensés en 2024, la Seine-Maritime renforce sa mobilisation contre les violences conjugales. Un nouveau dispositif, le “Pack nouveau départ”, va être expérimenté pour offrir aux victimes un soutien rapide et coordonné



Lundi 24 Novembre 2025 - 15:33


4 900 faits de violences intrafamiliales ont été recensés en 2024 en Seine-Maritime, d'après les chiffres communiqués par la préfecture - Illustration Adobe Stock
4 900 faits de violences intrafamiliales ont été recensés en 2024 en Seine-Maritime, d'après les chiffres communiqués par la préfecture - Illustration Adobe Stock
La Seine-Maritime fait partie des départements particulièrement touchés par les violences intrafamiliales. Pour éviter que des femmes restent isolées et sans solution, l’État et ses partenaires locaux lancent une expérimentation visant à simplifier et accélérer l’accompagnement.

Présenté ce mercredi 26 novembre aux acteurs engagés dans la lutte contre les violences conjugales, le “Pack nouveau départ” prévoit qu’à chaque signalement, la victime soit immédiatement orientée vers une professionnelle référente de la Caf (caisse d'allocations familiales). Celle-ci activera sans délai les dispositifs nécessaires : mise en sécurité, hébergement d’urgence, aides financières, soutien social et accompagnement juridique, indique la préfecture dans un communiqué..

Une prise en charge resserrée autour d’un interlocuteur unique

La Caf devient le point d’entrée principal. Une fois le contact établi, les services partenaires prendront le relais directement auprès de la victime pour coordonner toutes les étapes de son parcours de protection. Objectif : éviter les démarches multiples, réduire les délais et garantir un suivi cohérent.

-------------------------

Les partenaires mobilisés
• Préfecture de la Seine-Maritime
• Département de la Seine-Maritime
• Caf 76
• Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie
• Réseau associatif spécialisé
-------------------------

Cette présentation aura lieu en présence de Jean-Benoît Albertini, préfet de Normandie, Nathalie Lecordier pour le Département, Olivier Couture (Caf 76) et Yannick Le Goff (MSA).
 




Mots clés : préfecture, Seine-Maritime, violences intrafamiliales




