Villes et Villages Fleuris 2025 : la Normandie sous les projecteurs du jury national

Depuis le 22 avril, le jury national du label Villes et Villages Fleuris a entamé sa tournée 2025 à travers la France. Cette démarche vise à évaluer 115 communes engagées dans l’aménagement durable, la qualité du paysage et l’amélioration du cadre de vie de leurs habitants.



Cette année, la Normandie figure parmi les régions les plus représentées. Le jury visitera onze communes normandes entre juin et septembre : Bagnoles-de-l’Orne Normandie, Cabourg, Caen, Cherbourg-en-Cotentin, Eu, Évreux, Honfleur, Montville, Pont-Audemer, Pont-l’Évêque et Vernon.