Vigilance jaune neige-verglas dans l’Eure et la Seine-Maritime : prudence renforcée sur les routes


Les préfectures de l’Eure et de la Seine-Maritime appellent les automobilistes à redoubler de prudence : Météo-France active une vigilance jaune neige-verglas jusqu’à samedi matin, avec déjà plusieurs accidents enregistrés.



Vendredi 21 Novembre 2025 - 17:45


Neige et verglas, attention sur les routes de l'Eure et de la Seine-Maritime au cours des prochaines heures - Illustration infoNormandie
Neige et verglas, attention sur les routes de l'Eure et de la Seine-Maritime au cours des prochaines heures - Illustration infoNormandie
Les températures négatives de ces dernières heures compliquent nettement les déplacements et obligent les usagers à redoubler de prudence. Dans l’Eure, une dizaine d’accidents ont été recensés depuis ce vendredi matin, selon la préfecture, avec plusieurs blessés. Les autorités appellent à adapter sa conduite et à éviter les trajets non indispensables.

Deux départements en alerte jusqu’à samedi matin

Météo-France maintient l’Eure en vigilance jaune verglas de ce vendredi 21 novembre, 21h, jusqu’au samedi 22 novembre à 10h. En Seine-Maritime, la vigilance neige-verglas est déjà en place et sera réactivée à 21h pour toute la nuit. Les chaussées, refroidies par les chutes de neige localisées, restent particulièrement glissantes, en particulier sur les axes ruraux et secondaires.

Ce qu’il faut retenir
• Prudence accrue sur l’ensemble du réseau routier.
• Ralentir, anticiper les freinages, éviter les manœuvres brusques.
• Se tenir informé de l’évolution de la vigilance.

Les préfectures invitent les conducteurs à suivre les bulletins de Météo-France et les messages de sécurité diffusés tout au long de la soirée.




Mots clés : Eure, Météo France, neige, Seine-Maritime, verglas




