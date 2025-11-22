Vigilance jaune neige-verglas ce week-end en Seine-Maritime et dans l’Eure

Les bons réflexes sur route glissante

• Réduire sa vitesse et augmenter les distances de sécurité

• Éviter les manœuvres brusques

• Se renseigner sur l’état des routes avant de partir

• Prévoir un équipement adapté (gants, raclette, batterie de téléphone chargée)

Les préfectures des deux départements exhortent les conducteurs à adapter leur vitesse, limiter les trajets non essentiels et anticiper des temps de parcours rallongés. Les secours ont déjà été sollicités ces derniers jours pour de multiples sorties de route sur chaussée glissante.