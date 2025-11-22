Vigilance jaune neige-verglas ce week-end en Seine-Maritime et dans l’Eure

La Seine-Maritime est en vigilance jaune neige-verglas ce samedi 22 novembre dès 19h. Le phénomène pourrait durer jusqu’à dimanche matin, annoncent la préfecture du département. Les chutes de neige attendues en soirée et dans la nuit risquent de rendre les déplacements délicats, notamment sur les axes secondaires.
Dans l’Eure, la vigilance jaune concernera toute la journée de demain, dimanche 23 novembre. Là encore, le verglas et quelques chutes de neige sont susceptibles de perturber la circulation. Dès ce soir, les premiers flocons sont apparus dans le secteur de Pacy-sur-Eure jusque-là épargné (voir la vidéo - infoNormandie).
Les recommandations
Les préfectures des deux départements exhortent les conducteurs à adapter leur vitesse, limiter les trajets non essentiels et anticiper des temps de parcours rallongés. Les secours ont déjà été sollicités ces derniers jours pour de multiples sorties de route sur chaussée glissante.
-----------------------------
Les bons réflexes sur route glissante
-----------------------------
Les bons réflexes sur route glissante
• Réduire sa vitesse et augmenter les distances de sécurité-----------------------------
• Éviter les manœuvres brusques
• Se renseigner sur l’état des routes avant de partir
• Prévoir un équipement adapté (gants, raclette, batterie de téléphone chargée)
• Éviter les manœuvres brusques
• Se renseigner sur l’état des routes avant de partir
• Prévoir un équipement adapté (gants, raclette, batterie de téléphone chargée)
#AlerteMétéo | @meteofrance place l'#Eure en #vigilance jaune🟡 #verglas et #neige❄️ la journée de dimanche 23/11.— Préfet de l'Eure (@Prefet27) November 22, 2025
⚠️ Soyez prudents lors de vos déplacements.
‼️Adaptez votre conduite‼️
ℹ️ https://t.co/nvhSSZa1Bt pic.twitter.com/yal5Vh0CWz
Les autres infos du jour
-
Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe
-
Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées
-
Le sous-sol d'un pavillon embrasé à Eu : les occupants et leur chien pris en charge par les secours
-
Départ de feu dans le sous-sol d'un pavillon à Belbeuf : le compteur électrique pointé du doigt