Verneuil-sur-Avre (Eure) accueille la 3ᵉ édition du festival L’Émoi Sonore

La ville de Verneuil-sur-Avre (Eure) s’apprête à vibrer au rythme des musiques actuelles. Le festival L’Émoi Sonore, organisé par l’association La Ruche & le Silo avec le soutien du service culturel de la commune, revient pour une troisième édition festive et familiale. Du vendredi 29 au samedi 30 août, les habitants et visiteurs pourront profiter d’une programmation éclectique, mêlant fanfare, spectacle jeune public et concerts au Silo.
Une ouverture en fanfare dans le centre-ville
Le coup d’envoi sera donné vendredi 29 août à 19h, avec un concert gratuit de la Gangstar Fanfare dans les rues de Verneuil-sur-Avre. Une fanfare électrique et ambulante, à bord d’une « Mobil’ Car » sonorisée, qui promet swing, ska, salsa et beaucoup de bonne humeur.
Le lendemain matin, samedi 30 août à 11h, la médiathèque Jérôme-Carcopino accueillera Fly Butterfly, un spectacle musical tendre et poétique destiné aux enfants de 18 mois à 7 ans. L’occasion pour les familles de partager un moment de douceur et de découvertes sonores.
Une grande soirée de concerts au Silo
• Bob’s NoT Dead : chanson punk libre et incisive, dans la lignée de Renaud et des Têtes Raides. Photo transmise par Le Silo
Le point d’orgue du festival aura lieu samedi soir à partir de 17h30 au Silo. Neuf formations se succéderont sur scène dans une ambiance festive et électrique :
• Rosaway : duo électro-pop-jazz à l’énergie magnétique, célébrant les femmes dans leur album GIRL(S).
• Voodoo May : une pop sombre et envoûtante, mêlant soul tribale et inspirations réunionnaises.
• Mauvais Œil : pop moderne teintée d’orientalisme, entre raï, variété française et divas arabes.
• Bob’s NoT Dead : chanson punk libre et incisive, dans la lignée de Renaud et des Têtes Raides.
• Captain Sparks & The Royal Company : un cocktail de chanson française, hip-hop cuivré et rythmes latins.
• Flying Blanket Mystery : trio de garage punk survitaminé, au son brut et efficace.
• Alien : ancien membre de VSO, rappeur à la plume introspective et festive.
• Aalas : jeune producteur normand, entre électropop, acid techno et UK garage.
Un festival à taille humain
Plus qu’une simple succession de concerts, L’Émoi Sonore se veut un espace de partage et de découvertes musicales. Pas de « têtes d’affiche » calibrées ici, mais une programmation passionnée et exigeante qui met en avant la diversité des styles et des talents.
⸻
Infos pratiques et billetterie
• Lieu : Verneuil-sur-Avre – centre-ville, médiathèque et Silo
• Tarifs samedi soir au Silo :
• Plein tarif : 18 €
• Adhérents La Ruche & Le Silo : 13 €
• Tarif solidaire (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 8 €
• Gratuit pour les moins de 10 ans
🎟️ Billetterie en ligne : Festival L’Émoi Sonore 2025
⸻
