Verneuil-sur-Avre (Eure) accueille la 3ᵉ édition du festival L’Émoi Sonore

Le point d’orgue du festival aura lieu samedi soir à partir de 17h30 au Silo. Neuf formations se succéderont sur scène dans une ambiance festive et électrique :



• Rosaway : duo électro-pop-jazz à l’énergie magnétique, célébrant les femmes dans leur album GIRL(S).

• Voodoo May : une pop sombre et envoûtante, mêlant soul tribale et inspirations réunionnaises.

• Mauvais Œil : pop moderne teintée d’orientalisme, entre raï, variété française et divas arabes.

• Bob’s NoT Dead : chanson punk libre et incisive, dans la lignée de Renaud et des Têtes Raides.

• Captain Sparks & The Royal Company : un cocktail de chanson française, hip-hop cuivré et rythmes latins.

• Flying Blanket Mystery : trio de garage punk survitaminé, au son brut et efficace.

• Alien : ancien membre de VSO, rappeur à la plume introspective et festive.

• Aalas : jeune producteur normand, entre électropop, acid techno et UK garage.