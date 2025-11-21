Véhicule dangereux, défaut de permis, OQTF... : le conducteur est placé en garde à vue à Bolbec

Un conducteur de 26 ans circulant en sens interdit dans le centre-ville de Bolbec a été stoppé par une patrouille de police, hier soir. L’homme, titulaire d’un permis étranger et sous OQTF, roulait à bord d’un véhicule en piteux état.