Véhicule dangereux, défaut de permis, OQTF... : le conducteur est placé en garde à vue à Bolbec


Un conducteur de 26 ans circulant en sens interdit dans le centre-ville de Bolbec a été stoppé par une patrouille de police, hier soir. L’homme, titulaire d’un permis étranger et sous OQTF, roulait à bord d’un véhicule en piteux état.



Vendredi 21 Novembre 2025 - 12:09


Lors du contrôle, les policiers ont relevé un certain nombre d'infractions délictuelles - Illustration DGPN
La scène s’est déroulée ce jeudi 20 novembre, peu avant 21 heures, dans les rues du centre de Bolbec. Les policiers repèrent une camionnette Renault Master engagée à contresens et adoptant une conduite jugée dangereuse. Le véhicule est finalement intercepté rue Gisel-Petit.

Le conducteur, âgé de 26 ans et déclarant vivre en Île-de-France, présente un permis de conduire étranger tout en affirmant résider en France « depuis plusieurs années ».

Obligation de quitter la France

Les vérifications mettent en lumière plusieurs infractions : absence de permis français, obligation de quitter le territoire en cours, défauts de sécurité sur la camionnette (pneus lisses, éléments saillants) et impossibilité de présenter la carte grise. Le dépistage d’alcoolémie est en revanche négatif.

L’homme est interpellé pour conduite sans permis et remis à l’officier de police judiciaire. Son véhicule a été immédiatement immobilisé.





Mots clés : Bolbec, enquête, faits divers, OQTF, police, Seine-Maritime




