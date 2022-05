Une voiture percute l’arrière d’un poids-lourd sur la Sud 3 près de Rouen : un blessé grave

La circulation a été perturbée ce vendredi matin sur la Sud3 (N138) dans le sens Rouen vers l’autoroute A13. Un poids lourd et une voiture de tourisme sont entrés en collision vers 6h30.



Selon les indications fournies par les secours, la voiture a percuté l’arrière du camion à hauteur de la jonction entre la Sud 3 et l'A13, à Petit-Couronne.



Le chauffeur du camion ne s’est pas rendu compte de l'accident et a continué sa route.