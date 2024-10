Une vingtaine de porcs euthanasiés sur le lieu d’un accident de camion sur l’A28 dans l’Eure

Après avoir été régulée sur une voie par la gendarmerie, la circulation a dû être interrompue à 23h entre les sorties 14 et 13 dans le sens Rouen Alençon et une déviation a été mise en place.



« Trois vétérinaires ont été mobilisés pour procéder à l’évaluation des porcs et décider de leur évacuation ou de leur euthanasie sur place en fonction de leur état à l’issue de l’accident », indique ce lundi la préfecture de l’Eure.