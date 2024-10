Un poids lourd couché sur l’A28 dans l’Eure, l’autoroute fermée et déviée vers Alençon

⚠️ Accident sur l’A28 dans le sens Rouen ➡️ Alençon à hauteur de la commune de Saint-Mards-de-Fresne.



❌ La circulation est interrompue.



🟡 Déviation au niveau de la sortie de Bernay (numéro 14) avec une reprise à l’échangeur d’Orbec (numéro 15).



Soyez très prudents ! pic.twitter.com/yY0n9tA8HZ

— Préfet de l'Eure (@Prefet27) October 6, 2024



L’autoroute A28 a été fermée à la circulation ce dimanche en début de nuit dans l’Eure en raison d’un accident impliquant un poids lourd dans le sens Rouen - Alençon. Le camion, qui transporte des cochons, s’est couché à hauteur de Saint Mards de Fresne.Ce qui a entraîné la coupure de l’autoroute et la mise en place d’une déviation obligatoire en direction d’Alençon depuis l'échangeur de Bernay jusqu'à l'échangeur d'Orbec pour une durée indéterminée.La préfecture de l’Eure met en garde les usagers sur la possible divagation des animaux..« Les usagers circulant de Rouen vers Alençon sont invités à faire preuve de prudence à l'approche de ce secteur et suivre les consignes du gestionnaire routier », prévient Bison Futé.