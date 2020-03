Une vingtaine de communes de l’Eure menacées par un risque de crue de la Seine

Le préfet de l’Eure appelle chacun à la plus grande prudence et recommande à tous de respecter les consignes suivantes :



• Si vous habitez en zone habituellement inondable, tenez-vous informés, suivez les consignes de sécurité, souciez-vous de vos voisins et prenez les précautions adaptées.



• Mettez préventivement vos biens à l'abri des eaux. Ne descendez en aucun cas dans les sous- sols.



• Renseignez-vous avant d'entreprendre un déplacement ou toute autre activité extérieure et soyez vigilants.



• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d’eau. Un véhicule même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres d'eau.