Une poudre blanche dans le colis suspect : le hall de la gare du Havre évacué

Les tests réalisés sur la poudre n'ont révèlent rien révélé de dangereux. Il ne s’agissait pas non plus de stupéfiants.



La levée de doute terminée, le dispositif de sécurité a été levé vers 23 heures. L’activité a pu reprendre normalement dans la gare et ses alentours.



A aucun moment le trafic des trains n’a été impacté.