Une petite fille de 4 ans tuée dans un accident impliquant un poids-lourd à Bihorel, près de Rouen

Un terrible accident de la circulation s'est produit ce mercredi peu après 11 heures à Bihorel, près de Rouen (Seine-Maritime). Il a impliqué un poids lourd et des cyclistes, une mère de famille et deux enfants en bas âge. Une petite fille de quatre ans est décédé et un son frère âgé de deux ans et demi a été blessé légèrement, selon les secours. La maman, âgée de 33 ans, a été blessée grièvement.



Le drame est survenu rue de la Prévotière, au niveau de la piste cyclable dans des circonstances que l'enquête de police, confiée du groupe d'appui judiciaire (Gaj) va devoir établir. Selon nos informations, confirmées par une source policière, la maman circulait à vélo avec sa petite fille sur le porte-bagage et le petit garçon se trouvait dans une remorque tractée par le deux-roues.