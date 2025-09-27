Une passagère grièvement blessée dans un bus Nomad à Sébécourt, dans l’Eure

Les sapeurs-pompiers, ainsi qu’une équipe du SMUR d’Évreux, sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime dont la nature des blessures a été qualifiée d’urgence absolue.

D’abord évacuée en direction du centre hospitalier d’Évreux, la quinquagénaire a dû être transférée médicalisée vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen (Seine-Maritime).