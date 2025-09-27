 InfoNormandie – Actualités locales en continu
Une passagère grièvement blessée dans un bus Nomad à Sébécourt, dans l’Eure


La victime, âgée de 50 ans, a été évacuée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.



Samedi 27 Septembre 2025 - 12:32



Un accident impliquant un bus du réseau Nomad s’est produit ce vendredi 27 septembre vers 19h40 à Sébécourt, une commune proche de Conches-en-Ouche dans l’Eure. Une passagère, une femme âgée de 50 ans, a été projetée violemment à l’intérieur du véhicule lorsque le conducteur a été contraint d’effectuer un freinage d’urgence, alors qu’il circulait rue du Courant, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).

Transférée au CHU de Rouen

Les sapeurs-pompiers, ainsi qu’une équipe du SMUR d’Évreux, sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime dont la nature des blessures a été qualifiée d’urgence absolue.

D’abord évacuée en direction du centre hospitalier d’Évreux, la quinquagénaire a dû  être transférée médicalisée vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen (Seine-Maritime).
 





