Une maison abritait une culture de cannabis : cinq suspects interpellés à Saint-Etienne-du-Rouvray

Quatre personnes d'une même famille ont été interpellées, lundi 11 octobre, dans l'agglomération de Rouen. Elles ont été placées en garde à vue dans le cadre d'une saisie de produits stupéfiants.



A l'origine de cette saisie, des policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) qui ont repéré, vers 17h30, au cours d'une patrouille, la présence de plants de cannabis dans la cour d'une habitation située rue Cotoni à Saint-Etienne-du-Rouvray.



Sans attendre, les forces de l'ordre ont fait irruption dans la maison et ont interpellé les occupants, une femme de 49 ans et deux hommes de 16 et 24 ans. Un autre homme, âgé de 51 ans, qui arrivait au même moment a également été interpellé.