Une jument victime d'un acte de cruauté à Beaumont-le-Roger, le premier cas signalé dans l'Eure

Plusieurs cas ont été signalés en Seine-Maritime depuis le début du mois de juin dernier. Le 6 juin , près de Dieppe, une jument est retrouvée agonisante et l'oreille droite coupée. Quelques jours plus tard, à Lammerville, un éleveur de chevaux de sport découvre un poulain dans un triste état avec une entaille entre l'épaule et le poitrail (50 points de sutures).



Le 9 juillet, une jument est découverte avec la mâchoire fracturée dans un fossé à Criquetot-sur-Longueville. L'animal a réussi à échapper à ses tortionnaires. Fin juin, à Grumesnil, près de Forges les Eaux, c'est un âne de quatorze ans, qui est retrouvé mort dans son pré. Il a un oeil arraché et une oreille tranchée.



Pour l'heure, aucune hypothèse n’est privilégiée quant aux mobiles ou à l’identité des auteurs. Quant au mode opératoire, il varie d'un endroit à un autre : « Il y a une vingtaine de cas d'oreilles coupées, mais il y a aussi d'autres faits, des mutilations d'organes génitaux, des lacérations avec des objets tranchants », indiquait tout récemment à l'AFP le colonel Hubert Percie du Sert, coordinateur de la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie.