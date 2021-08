Une jeune femme blessée en forêt à Mesnil-Esnard, près de Rouen, secourue par les sapeurs-pompiers

Une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) est intervenue cet après-midi, peu après 14h30, dans la zone boisée du parc Lacoste à Mesnil-Esnard, près de Rouen. Il s'agissait pour ces sapeurs-pompiers de porter assistance à une femme de 19 ans qui s'était blessée au niveau d'une cheville lors d'une chute en forêt.



La victime a été localisée à environ un kilomètre du chemin des Pérêts « sur un terrain à fort dénivelé », précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis). Souffrant d'un important traumatisme, la victime a été remontée et ramenée sur la route pour être transportée vers le Centre hospitalier universitaire de Rouen.



L'intervention a mobilisé onze sapeurs-pompiers.