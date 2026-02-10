Une habitation en proie aux flammes à Berville-en-Caux : cinq occupants relogés

Deux lances ont été nécessaires pour éteindre les flammes - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mardi en début de soirée à Berville-en-Caux pour un feu d'habitation, route de Doudeville. L'intervention a mobilisé plusieurs équipes pour venir à bout de l'incendie qui s’est déclaré dans un logement de 60 m², faisant partie d’un pavillon de 120 m² comprenant un étage et des combles.
Trois lances ont été déployées pour maîtriser les flammes. Les secours sont également parvenus à stopper le début de propagation vers le logement mitoyen, également d’environ 60 m².
Trois lances ont été déployées pour maîtriser les flammes. Les secours sont également parvenus à stopper le début de propagation vers le logement mitoyen, également d’environ 60 m².
Trois adultes et deux enfants relogés
Aucune victime n’est à déplorer, précise le centre départemental d'incendie et de secours (Sdis76). En revanche, trois adultes et deux enfants devront être relogés en raison des dégâts importants causés par le sinistre. Une enquête devra déterminer l’origine du feu.