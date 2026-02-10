Une habitation en proie aux flammes à Berville-en-Caux : cinq occupants relogés

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mardi en début de soirée à Berville-en-Caux pour un feu d'habitation, route de Doudeville. L'intervention a mobilisé plusieurs équipes pour venir à bout de l'incendie qui s’est déclaré dans un logement de 60 m², faisant partie d’un pavillon de 120 m² comprenant un étage et des combles.



Trois lances ont été déployées pour maîtriser les flammes. Les secours sont également parvenus à stopper le début de propagation vers le logement mitoyen, également d’environ 60 m².