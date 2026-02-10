Eure : la première pierre du futur centre de secours de Vexin-sur-Epte est posée

Chantier lancé et ambitions affichées : Vexin-sur-Epte vient d’officialiser la construction de son nouveau Centre d’incendie et de secours. Un équipement pensé pour renforcer la sécurité d’un vaste territoire rural et améliorer le quotidien des pompiers volontaires qui le font vivre.



Avec plus de 44 000 interventions réalisées en 2025, le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure reste un acteur incontournable de la protection des habitants. Dans le département, 1 Eurois sur 15 est secouru chaque année. Moderniser les structures et soutenir l’engagement des volontaires devient un enjeu stratégique.

Un centre neuf, adapté et plus accueillant Samedi, la commune a posé la première pierre du futur centre de secours. Le projet prévoit un bâtiment de près de 590 m², dont 141 m² d’espaces de vie destinés à offrir de meilleures conditions aux sapeurs-pompiers volontaires. Les équipements permettront d’accueillir quatre pompiers de jour et quatre de nuit dans des conditions nettement améliorées.



« Ces travaux vont améliorer concrètement les conditions de vie et de travail des pompiers. C’est essentiel pour maintenir l’engagement de nos volontaires et susciter de nouvelles vocations », indique Pascal Lehongre, vice-président du Département de l’Eure.

Le contrôleur général Ducouret, directeur départemental, souligne aussi l’importance d’un centre modernisé pour garantir une réponse opérationnelle efficace.

288 interventions en 2025 Le CIS de Vexin-sur-Epte, commandé par le lieutenant Yannick Deschamps, a assuré 288 interventions en 2025 sur 17 communes. Quinze sapeurs-pompiers volontaires y sont engagés. Pour eux, ces nouveaux locaux représentent un outil indispensable pour maintenir la dynamique du volontariat, améliorer la disponibilité et faciliter les départs en intervention.



L’opération, lancée en 2022, est intégralement financée par le SDIS pour un montant de 1 870 000 euros. Le terrain, lui, a été cédé par la commune, actant un partenariat essentiel pour doter le secteur d’un équipement adapté aux enjeux de sécurité publique.



-----------------------------

Repères

• Surface totale : 590 m²

• Espaces de vie : 141 m²

• Effectifs : 15 sapeurs-pompiers volontaires

• Interventions 2025 : 288

• Coût du projet : 1,87 M€ (financement SDIS)



-----------------------------





