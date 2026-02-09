Bilan touristique 2025 : la Seine-Maritime, une destination qui tourne à plein régime toute l’année

La lecture des indicateurs publiés récemment par Seine-Maritime Attractivité le confirme : le département de la Seine-Maritime ne séduit plus seulement lors des traditionnels pics estivaux. Sur les 22,2 millions de nuitées enregistrées en 2025, près des trois quarts sont réalisées hors juillet-août, soit 16,4 millions de séjours répartis sur les quatre saisons. Dans le même temps, les excursions progressent légèrement, atteignant 30,1 millions sur l’année, dont 22,6 millions en dehors de l’été. Une tendance expliquée par un contexte économique incitant davantage aux sorties à la journée.



Le camping, lui, connaît une année très favorable. Les hébergements de plein air affichent une hausse remarquable de 11,4 %, totalisant 851 000 nuitées. Un signe supplémentaire d’un tourisme maîtrisé, recherchant des offres abordables et en phase avec les attentes actuelles.