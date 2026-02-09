Connectez-vous S'inscrire

Bilan touristique 2025 : la Seine-Maritime, une destination qui tourne à plein régime toute l’année


Avec plus de 22 millions de nuitées et plus de 30 millions d’excursions, la Seine-Maritime confirme en 2025 son statut de territoire attractif été comme hiver, soutenu par un littoral plébiscité, des villes dynamiques et un engouement croissant pour les activités de plein air.



Lundi 9 Février 2026 - 14:02


La Côte d’Albâtre confirme son pouvoir d’attraction, notamment autour de Fécamp - Illustration Pixabay/Robbert Nooijen
La lecture des indicateurs publiés récemment par Seine-Maritime Attractivité le confirme : le département de la Seine-Maritime ne séduit plus seulement lors des traditionnels pics estivaux. Sur les 22,2 millions de nuitées enregistrées en 2025, près des trois quarts sont réalisées hors juillet-août, soit 16,4 millions de séjours répartis sur les quatre saisons. Dans le même temps, les excursions progressent légèrement, atteignant 30,1 millions sur l’année, dont 22,6 millions en dehors de l’été. Une tendance expliquée par un contexte économique incitant davantage aux sorties à la journée.

Le camping, lui, connaît une année très favorable. Les hébergements de plein air affichent une hausse remarquable de 11,4 %, totalisant 851 000 nuitées. Un signe supplémentaire d’un tourisme maîtrisé, recherchant des offres abordables et en phase avec les attentes actuelles.

Un littoral en forme et des villes qui tirent la fréquentation

La Côte d’Albâtre confirme son pouvoir d’attraction, notamment autour de Fécamp, où les nuitées progressent de 2,2 %. À l’intérieur des terres, les territoires d’Inter Caux Vexin gagnent également en visibilité, enregistrant +5,4 %.

Côté métropoles, deux trajectoires se dessinent. Le Havre poursuit sa dynamique (+2,4 %) en s’appuyant sur des événements d’ampleur – Grandes Voiles, Transat Café l’Or, célébration des 20 ans du classement Unesco. À Rouen, la fréquentation recule légèrement (-1,5 %). Les deux villes concentrent néanmoins près de la moitié des 1,5 million de nuits réservées en meublés de type Airbnb, confirmant leur rôle de moteurs touristiques.


Les activités outdoor en plein essor

L’année 2025 confirme l’appétit grandissant pour les activités de pleine nature. Les véloroutes enregistrent une fréquentation en hausse, renforcée par l’ouverture de la nouvelle Véloroute des Thermes qui boucle désormais le Tour de la Seine-Maritime à vélo.
Le trail poursuit également sa montée en puissance : 22 itinéraires sont aujourd’hui répertoriés dans le département, une offre structurée qui répond à une pratique plébiscitée par les Français.

------------------------------------
Les chiffres clés 2025

• 22,2 millions de nuitées touristiques
• 74 % hors juillet-août (16,4 millions)
• 30,1 millions d’excursions, dont 22,6 millions hors été
• +11,4 % de nuitées en camping
• Littoral et grandes villes largement plébiscités
• 22 itinéraires de trail désormais accessibles
------------------------------------

 




Mots clés : bialn 2025, Normandie, Seine-Maritime, tourisme




