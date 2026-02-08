Départ de feu au foyer Bois-Verlande à Évreux : trois encadrants incommodés par les fumées

Un incendie s’est déclaré ce dimanche dans une chambre du foyer de l’enfance Bois-Verlande, à Évreux. Trois membres du personnel ont été transportés à l’hôpital après avoir inhalé des fumées.





Le feu s'est déclaré peu après 12h30 ce dimanche au rez-de-chaussée de l’établissement, annexe du foyer départemental de l'enfance situé rue du docteur Michel-Baudoux, pas loin du service départemental dincendie et de secours (Sdis). Selon les sapeurs-pompiers, le personnel a réussi à maîtriser les flammes à l’aide d’un extincteur avant leur arrivée. Quatorze adolescents et trois encadrants ont été immédiatement évacués par mesure de sécurité.

Trois membres du personnel incommodés Les trois éducateurs deux femmes de 32 et 48 ans et un homme de 45 ans, ont été incommodés par les fumées et transportés au centre hospitalier Jean-Louis-Debré pour des examens. Aucun des adolescents accueillis au foyer n’a été blessé.



Vingt-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Une enquête de police est en cours pour déterminer l’origine du départ de feu.







EN CE MOMENT | EN UNE | LA UNE | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter