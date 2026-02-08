Connectez-vous S'inscrire

Départ de feu au foyer Bois-Verlande à Évreux : trois encadrants incommodés par les fumées


Un incendie s’est déclaré ce dimanche dans une chambre du foyer de l’enfance Bois-Verlande, à Évreux. Trois membres du personnel ont été transportés à l’hôpital après avoir inhalé des fumées.



Dimanche 8 Février 2026 - 14:06


Une enquête de police devra établir l'origine du départ de feu dans une chambre du rez-de-chaussée, ce dimanche midi - Illustration Google Maps
Une enquête de police devra établir l'origine du départ de feu dans une chambre du rez-de-chaussée, ce dimanche midi - Illustration Google Maps
Le feu s'est déclaré peu après 12h30 ce dimanche au rez-de-chaussée de l’établissement, annexe du foyer départemental de l'enfance situé rue du docteur Michel-Baudoux, pas loin du service départemental dincendie et de secours (Sdis). Selon les sapeurs-pompiers, le personnel a réussi à maîtriser les flammes à l’aide d’un extincteur avant leur arrivée. Quatorze adolescents et trois encadrants ont été immédiatement évacués par mesure de sécurité.

Trois membres du personnel incommodés

Les trois éducateurs deux femmes de 32 et 48 ans et un homme de 45 ans, ont été incommodés par les fumées et transportés au centre hospitalier Jean-Louis-Debré pour des examens. Aucun des adolescents accueillis au foyer n’a été blessé.

Vingt-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Une enquête de police est en cours pour déterminer l’origine du départ de feu.
 





Mots clés : enquête, Eure, Evreux, faits divers, incendie, police, pompiers




