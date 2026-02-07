Connectez-vous S'inscrire

Grand Quevilly : Nicolas Rouly mise sur une équipe représentative des habitants


La liste « Grand Quevilly, j’y tiens ! », conduite par Nicolas Rouly, se présente avec une équipe largement renouvelée en vue du scrutin municipal du 15 mars 2026.



Samedi 7 Février 2026 - 13:07


La liste de Nicolas Rouly, maire sortant, est composée de 35 titulaires et deux suppléants (hommes et femmes) - (photo: Nicolas Broquedis)
Les colistiers revendiquent une passion commune pour Grand Quevilly et mettent en avant un attachement fort à la ville. Trente-sept candidats (35 titulaires et deux suppléants) composent cette liste annoncée comme représentative, motivée et dynamique. Le programme a été construit à partir des contributions des habitants, recueillies notamment lors d’ateliers participatifs organisés fin 2025.

Un engagement autour de quatre axes

Ces échanges ont nourri la conception du « Livre des projets 2026-2032 », document stratégique qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres d’ici la fin du mois. L’équipe prévoit également de multiplier les rencontres : porte-à-porte, marchés, réunions à domicile et déplacements dans l’ensemble de la commune.

La liste organise son engagement autour de quatre axes : proximité avec les habitants, vitalité de la ville, crédibilité des services publics et stabilité dans la gestion. Nicolas Rouly insiste sur une vision “claire, sans esprit sectaire”. « Je suis socialiste, comme mes prédécesseurs, mais maire de tous les Quevillais. La liste réunit des citoyens engagés ou non, partageant les valeurs de la gauche démocratique, républicaine, écologique et européenne », affirme-t-il.

Une présentation publique du « Livre des projets 2026-2032 » est programmée le jeudi 5 mars à 18h30, à la Grange du Grand Aulnay. L’accès est libre, avec stationnement gratuit.





Mots clés : élection, Grand-Quevilly, maire, municipales2026, Nicolas Rouly, Seine-Maritime



