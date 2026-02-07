Grand Quevilly : Nicolas Rouly mise sur une équipe représentative des habitants

Ces échanges ont nourri la conception du « Livre des projets 2026-2032 », document stratégique qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres d’ici la fin du mois. L’équipe prévoit également de multiplier les rencontres : porte-à-porte, marchés, réunions à domicile et déplacements dans l’ensemble de la commune.



La liste organise son engagement autour de quatre axes : proximité avec les habitants, vitalité de la ville, crédibilité des services publics et stabilité dans la gestion. Nicolas Rouly insiste sur une vision “claire, sans esprit sectaire”. « Je suis socialiste, comme mes prédécesseurs, mais maire de tous les Quevillais. La liste réunit des citoyens engagés ou non, partageant les valeurs de la gauche démocratique, républicaine, écologique et européenne », affirme-t-il.



Une présentation publique du « Livre des projets 2026-2032 » est programmée le jeudi 5 mars à 18h30, à la Grange du Grand Aulnay. L’accès est libre, avec stationnement gratuit.