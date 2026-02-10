Connectez-vous S'inscrire

Sotteville-lès-Rouen – Il revendait en ligne des jetons de lavage volés à Saint-Etienne-du-Rouvray


Un vendeur en ligne a été arrêté après avoir proposé à la vente des jetons de lavage volés lors d’un cambriolage survenu fin 2025 à Saint-Étienne-du-Rouvray. La transaction piégée s’est conclue par une interpellation en flagrant délit.



Mardi 10 Février 2026 - 11:33


Soupçonné d'un vol, le quadragénaire est tombé dans le piège du rendez-vous des policiers - Illustration
Soupçonné d'un vol, le quadragénaire est tombé dans le piège du rendez-vous des policiers - Illustration
Les policiers de la  Brigade anticriminalité de Rouen ont mis la main, ce lundi 9 février, à Sotteville-lès-Rouen, sur l'auteur présumé d'un vol. L’affaire débute lorsqu’un chef d’entreprise repère, sur un site de vente en ligne, des jetons de station de lavage identiques à ceux dérobés dans son établissement à Saint-Étienne-du-Rouvray quelques mois plus tôt. Les jetons, personnalisés, ne laissent aucun doute : il s’agit bien de son lot volé en novembre 2025.

Informés, les enquêteurs mettent en place un dispositif de survillance discret. Un rendez-vous est ainsi organisé avec le vendeur (et voleur présumé), dans la soirée, afin de confirmer l’origine des objets.

Piégé par un rendez-vous

À 21h20, rue Pierre-Corneille, le suspect se présente au volant de son véhicule. A l'intérieur de ce dernier, les policiers observent alors un sachet contenant des jetons qui sont immédiatement reconnus comme provenant du vol.

Le quadragénaire, domicilié à Rouen, est interpellé sans difficulté puis placé en garde à vue pour recel de vol. Les jetons ont été saisis pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit sous l’autorité du parquet.
 




Mots clés : enquête, faits divers, police, Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen




