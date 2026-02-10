Sotteville-lès-Rouen – Il revendait en ligne des jetons de lavage volés à Saint-Etienne-du-Rouvray

Les policiers de la Brigade anticriminalité de Rouen ont mis la main, ce lundi 9 février, à Sotteville-lès-Rouen, sur l'auteur présumé d'un vol. L’affaire débute lorsqu’un chef d’entreprise repère, sur un site de vente en ligne, des jetons de station de lavage identiques à ceux dérobés dans son établissement à Saint-Étienne-du-Rouvray quelques mois plus tôt. Les jetons, personnalisés, ne laissent aucun doute : il s’agit bien de son lot volé en novembre 2025.



Informés, les enquêteurs mettent en place un dispositif de survillance discret. Un rendez-vous est ainsi organisé avec le vendeur (et voleur présumé), dans la soirée, afin de confirmer l’origine des objets.