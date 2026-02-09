Seine-Maritime : au volant d'une voiture en mauvais état et sous l'emprise de stupéfiants

Illustration Adobe Stock
Un véhicule circulait samedi soir sur la RD6015 à Lanquetot lorsque des fonctionnaires de la circonscription de police de Bolbec ont voulu procéder à un contrôle. À leur vue, le conducteur a brusquement dévié de sa trajectoire et pris la fuite, accélérant sur des routes étroites et sinueuses.
La voiture a été interceptée quelques minutes plus tard à Beuzevillette, une commune limitrophe. Les policiers ont constaté une vitesse estimée à 130 km/h, mais aussi que le véhicule était en très mauvais état : pneus avant lisses, éclairage défectueux et pare-brise fissuré.
Non respect du contrôle judiciaire
Le'automobiliste, domicilié à Port-Jérôme-sur-Seine, présentait des signes révélateurs d'une consommation de stupéfiants. Le dépistage salivaire s’est révélé positif au THC, tandis que l’alcoolémie était négative.
Les vérifications ont rapidement montré qu’il faisait l’objet d’un contrôle judiciaire lui interdisant de sortir de son domicile entre 21 h et 7 h. Au moment des faits, il se trouvait donc en violation de cette obligation.
Le jeune homme a été interpellé pour conduite sous stupéfiants, non-respect du contrôle judiciaire et quelques autres infractions au Code de la route. Son permis a été retenu et le véhicule immobilisé.
