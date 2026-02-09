Seine-Maritime : au volant d'une voiture en mauvais état et sous l'emprise de stupéfiants

Un véhicule circulait samedi soir sur la RD6015 à Lanquetot lorsque des fonctionnaires de la circonscription de police de Bolbec ont voulu procéder à un contrôle. À leur vue, le conducteur a brusquement dévié de sa trajectoire et pris la fuite, accélérant sur des routes étroites et sinueuses.



La voiture a été interceptée quelques minutes plus tard à Beuzevillette, une commune limitrophe. Les policiers ont constaté une vitesse estimée à 130 km/h, mais aussi que le véhicule était en très mauvais état : pneus avant lisses, éclairage défectueux et pare-brise fissuré.