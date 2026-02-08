La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

Une voiture a effectué plusieurs tonneaux samedi soir sur la RN13, près d'Evreux, faisant quatre blessés. Un adolescent de 15 ans a été grièvement touché après avoir été éjecté du véhicule.



Un grave accident de la circulation a fait quatre blessés, dont un en urgence absolue, samedi soir sur la RN13, au niveau du Vieil-Évreux (Eure). Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé après avoir été éjecté du véhicule.



La voiture, seule en cause, a effectué plusieurs tonneaux vers 22 heures, dans des circonstances encotre inconnues à cette heure. À bord se trouvaient le conducteur et trois passagers.

Quatre blessés conduits à l'hôpital Les sapeurs-pompiers, mobilisés à quatorze, ont pris en charge les victimes. L’adolescent de 15 ans, en urgence absolue, a été médicalisé par le SMUR d’Évreux puis transporté au centre hospitalier Jean‑Louis‑Debré. Les trois autres blessés, des hommes de 17, 19 et 36 ans, ont été évacués en urgence relative vers le même établissement.



La circulation a été interrompue le temps des opérations de secours. Le maire du Vieil-Évreux s’est rendu sur place. Une enquête est en cours afin d’établir les circonstances exactes de l’accident.







