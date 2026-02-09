Refus d’obtempérer et conduite dangereuse à Grand-Couronne : un chauffard alcoolisé interpellé après une course-poursuite

Avec le renfort d’une autre patrouille, le véhicule a pu être intercepté en quelques minutes. Le chauffard, domicilié à Grand-Couronne, présentait des signes évidents d’ivresse. Conduit au commissariat, il a été soumis à un dépistage d’alcoolémie qui a révélé un taux de 0,58 mg/l d’air expiré, soit 1,16 g dans le sang.



Le passager a été laissé libre. Le véhicule, propriété d’un tiers mais non déclaré volé, a été placé en fourrière.



Une procédure judiciaire a été ouverte pour refus d’obtempérer et conduite sous l’emprise de l’alcool.

