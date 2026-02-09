Refus d’obtempérer et conduite dangereuse à Grand-Couronne : un chauffard alcoolisé interpellé après une course-poursuite

Les policiers de la BAC ont dû prendre en charge le véhicule du chauffard après son refus d’obtempérer - illustration
Les policiers de la brigade anticriminalité ont repéré le véhicule alors qu’ils intervenaient sur un rassemblement suspect, possiblement lié à un rodéo urbain. Le conducteur circulait à très vive allure, prenait des rues à contresens et heurtait un trottoir sans s’arrêter, relate la police.
Poursuivi par les policiers qui avaient activé gyrophare et deux tons, l’automobiliste a continué sa route dans plusieurs secteurs de la commune, multipliant les manœuvres dangereuses.
1,16 g d’alcool dans le sang
Avec le renfort d’une autre patrouille, le véhicule a pu être intercepté en quelques minutes. Le chauffard, domicilié à Grand-Couronne, présentait des signes évidents d’ivresse. Conduit au commissariat, il a été soumis à un dépistage d’alcoolémie qui a révélé un taux de 0,58 mg/l d’air expiré, soit 1,16 g dans le sang.
Le passager a été laissé libre. Le véhicule, propriété d’un tiers mais non déclaré volé, a été placé en fourrière.
Une procédure judiciaire a été ouverte pour refus d’obtempérer et conduite sous l’emprise de l’alcool.
