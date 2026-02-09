Connectez-vous S'inscrire

Refus d’obtempérer et conduite dangereuse à Grand-Couronne : un chauffard alcoolisé interpellé après une course-poursuite


Un conducteur, fortement alcoolisé, a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi à Grand-Couronne après avoir refusé de s’arrêter à un contrôle des policiers de la BAC de Rouen.



Lundi 9 Février 2026 - 12:01


Les policiers de la BAC ont dû prendre en charge le véhicule du chauffard après son refus d’obtempérer - illustration
Les policiers de la BAC ont dû prendre en charge le véhicule du chauffard après son refus d’obtempérer - illustration
Les policiers de la brigade anticriminalité ont repéré le véhicule alors qu’ils intervenaient sur un rassemblement suspect, possiblement lié à un rodéo urbain. Le conducteur circulait à très vive allure, prenait des rues à contresens et heurtait un trottoir sans s’arrêter, relate la police.

Poursuivi par les policiers qui avaient activé gyrophare et deux tons, l’automobiliste a continué sa route dans plusieurs secteurs de la commune, multipliant les manœuvres dangereuses.

1,16 g d’alcool dans le sang

Avec le renfort d’une autre patrouille, le véhicule a pu être intercepté en quelques minutes. Le chauffard, domicilié à Grand-Couronne, présentait des signes évidents d’ivresse. Conduit au commissariat, il a été soumis à un dépistage d’alcoolémie qui a révélé un taux de 0,58 mg/l d’air expiré, soit 1,16 g dans le sang.

Le passager a été laissé libre. Le véhicule, propriété d’un tiers mais non déclaré volé, a été placé en fourrière.

Une procédure judiciaire a été ouverte pour refus d’obtempérer et conduite sous l’emprise de l’alcool.
 




Mots clés : enquête, faits divers, Grand-Couronne, police, Seine-Maritime




EN CE MOMENT | EN UNE | LA UNE | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Refus d’obtempérer et conduite dangereuse à Grand-Couronne : un chauffard alcoolisé interpellé après une course-poursuite

09/02/2026

Travaux sur les RN1338 et RN28 : des fermetures programmées la nuit à Rouen

09/02/2026

Au Havre, la CRS 32 et les motards de la police apportent un peu de sourire aux enfants hospitalisés

08/02/2026

Pollution suspecte sur la Seine à Val-d’Azey : une nappe de trois kilomètres repérée

08/02/2026

La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

08/02/2026

Départ de feu au foyer Bois-Verlande à Évreux : trois encadrants incommodés par les fumées

08/02/2026

Municipales. Les petites communes passent au scrutin de liste : ce qu'il faut savoir

08/02/2026

Grand-Quevilly : Nicolas Rouly mise sur une équipe représentative des habitants

07/02/2026

APPEL À TÉMOINS – Violences à Sées (Orne) : la gendarmerie recherche des informations

07/02/2026

Séquoia endommagé à Evreux : la tempête Goretti l’a fragilisé, mais il sera conservé

06/02/2026

Collision entre deux voitures sur la D20 : un homme grièvement blessé à Doudeville

06/02/2026

Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

06/02/2026

Accident sur la D6015 à Saint-Aubin-Routot : un conducteur désincarcéré, deux blessés légers

05/02/2026

Dieudonné une nouvelle fois interdit en Seine-Maritime et dans l’Eure : « des risques de troubles à l'ordre public »

05/02/2026

Dans l’Eure, le retour au 90 km/h devient la règle sur les routes départementales

05/02/2026

Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay

05/02/2026

Délinquance dans l’Eure : des violences en hausse mais des atteintes aux biens en net recul

05/02/2026

Incendie au Petit-Quevilly : six habitants incommodés, un immeuble évacué

04/02/2026

Deux ministres pour l'inauguration de la nouvelle ligne de fabrication de moteurs plasmiques chez Safran à Vernon

04/02/2026

Accident sur la route de Valmont à Grainville-Ymauville : un blessé grave héliporté

04/02/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

08/02/2026 -

Deux ministres pour l'inauguration de la nouvelle ligne de fabrication de moteurs plasmiques chez Safran à Vernon

04/02/2026 -

Piéton renversé à Maromme : un blessé léger transporté au CHU de Rouen

04/02/2026 -

Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

06/02/2026 -

Collision entre deux voitures sur la D20 : un homme grièvement blessé à Doudeville

06/02/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen