Pollution suspecte sur la Seine à Val-d’Azey : une nappe de trois kilomètres repérée

La Seine vue depuis le pont de Courcelles, avant le début de sa rénovation - Illustration Google Maps
Les premiers signalements ont conduit les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure à intervenir en milieu de matinée sur la Seine, à hauteur de Val-d’Azey, près de Gaillon. Une nappe flottante, à l’apparence d’un hydrocarbure, venait d’être repérée en surface.
Les moyens engagés, dont une embarcation du centre d’incendie et de secours de Gaillon, ont procédé à des reconnaissances pour tenter d’identifier la nature et l’origine de cette pollution encore inexpliquée.
Une nappe de trois kilomètres, vue depuis un drone
Le survol de la zone par drone a permis de mesurer l’étendue du phénomène : environ trois kilomètres de long pour cinquante mètres de large. Aucune mesure d’urgence n’a été décidée à ce stade, les équipes ayant uniquement confirmé la présence de cette substance dérivante.
La brigade fluviale a désormais pris le relais pour analyser précisément la nappe, remonter son origine potentielle et déterminer d’éventuelles actions de dépollution. Les investigations sont en cours.
