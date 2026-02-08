Connectez-vous S'inscrire

Pollution suspecte sur la Seine à Val-d’Azey : une nappe de trois kilomètres repérée


Une large nappe, probablement d’hydrocarbure, a été détectée ce dimanche matin sur la Seine au niveau du Val-d’Azey (Eure). Les secours ont mené des investigations à l'aide d'un drone et d'une embarcation.



Dimanche 8 Février 2026 - 16:03


La Seine vue depuis le pont de Courcelles, avant le début de sa rénovation - Illustration Google Maps
La Seine vue depuis le pont de Courcelles, avant le début de sa rénovation - Illustration Google Maps
Les premiers signalements ont conduit les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure à intervenir en milieu de matinée sur la Seine, à hauteur de Val-d’Azey, près de Gaillon. Une nappe flottante, à l’apparence d’un hydrocarbure, venait d’être repérée en surface.

Les moyens engagés, dont une embarcation du centre d’incendie et de secours de Gaillon, ont procédé à des reconnaissances pour tenter d’identifier la nature et l’origine de cette pollution encore inexpliquée.

Une nappe de trois kilomètres, vue depuis un drone

Le survol de la zone par drone a permis de mesurer l’étendue du phénomène : environ trois kilomètres de long pour cinquante mètres de large. Aucune mesure d’urgence n’a été décidée à ce stade, les équipes ayant uniquement confirmé la présence de cette substance dérivante.

La brigade fluviale a désormais pris le relais pour analyser précisément la nappe, remonter son origine potentielle et déterminer d’éventuelles actions de dépollution. Les investigations sont en cours.
 





Mots clés : enquête, Eure, faits divers, hydrocarbure, pollution, pompiers, Seine, Vl d'Azey




EN CE MOMENT | EN UNE | LA UNE | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Pollution suspecte sur la Seine à Val-d’Azey : une nappe de trois kilomètres repérée

08/02/2026

La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

08/02/2026

Départ de feu au foyer Bois-Verlande à Évreux : trois encadrants incommodés par les fumées

08/02/2026

Municipales. Les petites communes passent au scrutin de liste : ce qu'il faut savoir

08/02/2026

Grand-Quevilly : Nicolas Rouly mise sur une équipe représentative des habitants

07/02/2026

APPEL À TÉMOINS – Violences à Sées (Orne) : la gendarmerie recherche des informations

07/02/2026

Séquoia endommagé à Evreux : la tempête Goretti l’a fragilisé, mais il sera conservé

06/02/2026

Collision entre deux voitures sur la D20 : un homme grièvement blessé à Doudeville

06/02/2026

Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

06/02/2026

Accident sur la D6015 à Saint-Aubin-Routot : un conducteur désincarcéré, deux blessés légers

05/02/2026

Dieudonné une nouvelle fois interdit en Seine-Maritime et dans l’Eure : « des risques de troubles à l'ordre public »

05/02/2026

Dans l’Eure, le retour au 90 km/h devient la règle sur les routes départementales

05/02/2026

Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay

05/02/2026

Délinquance dans l’Eure : des violences en hausse mais des atteintes aux biens en net recul

05/02/2026

Incendie au Petit-Quevilly : six habitants incommodés, un immeuble évacué

04/02/2026

Deux ministres pour l'inauguration de la nouvelle ligne de fabrication de moteurs plasmiques chez Safran à Vernon

04/02/2026

Accident sur la route de Valmont à Grainville-Ymauville : un blessé grave héliporté

04/02/2026

Piéton renversé à Maromme : un blessé léger transporté au CHU de Rouen

04/02/2026

Un homme retrouvé mort dans le bassin Bellot au Havre, ce mercredi matin

04/02/2026

Vernis Rouge et Five au Silo à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton : une soirée pop à ne pas manquer

04/02/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit

02/02/2026 -

Deux ministres pour l'inauguration de la nouvelle ligne de fabrication de moteurs plasmiques chez Safran à Vernon

04/02/2026 -

Piéton renversé à Maromme : un blessé léger transporté au CHU de Rouen

04/02/2026 -

Tentative de vol de voiture à Déville-lès-Rouen : le suspect arrêté avait interdiction de sortir la nuit

02/02/2026 -

Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

06/02/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen