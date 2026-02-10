Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

L'un des cambrioleurs a été interpellé alors qu'il sortait du pavillon. Son complice qui faisait le guet a également été arrêté - Illustration Adobe Stock
Les opérateurs du centre de supervision urbain (CSU) de Maisons-Laffitte (Yvelines) ont repéré, cette nuit vers minuit et demi, deux individus qui circulaient dans la rue Étienne-Peroux en essayant d’ouvrir des voitures et des portails de maisons. Alertée par radio, une patrouille s’est lancée à leur poursuite à pied.
Alors que l’un des deux franchissait le portail d’un pavillon, les policiers sont intervenus immédiatement. Le premier individu, positionné en guetteur, a tenté de prendre la fuite avant d’être maîtrisé. Le second a été interpellé au moment même où il ressortait de la maison.
Deux ordinateurs dans leur sac
Les deux mis en cause — un homme de 36 ans et un mineur de 17 ans — ont été placés en garde à vue pour vol par effraction et recel de vol. Dans leurs sacs à dos, les policiers ont découvert deux ordinateurs portables ainsi qu’un iPhone, provenant vraisemblablement d’un vol.
Une enquête est en cours pour identifier les victimes et retracer l’ensemble du parcours des suspects.
