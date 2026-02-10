Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte


Publié le Mardi 10 Février 2026 à 14:50

Deux suspects repérés par la vidéosurveillance municipale ont été interpellés dans la nuit de lundi à mardi à Maisons-Laffitte, après avoir tenté d’ouvrir plusieurs véhicules et pénétré dans une habitation.



L'un des cambrioleurs a été interpellé alors qu'il sortait du pavillon. Son complice qui faisait le guet a également été arrêté - Illustration Adobe Stock
Les opérateurs du centre de supervision urbain (CSU) de Maisons-Laffitte (Yvelines) ont repéré, cette nuit vers minuit et demi, deux individus qui circulaient dans la rue Étienne-Peroux en essayant d’ouvrir des voitures et des portails de maisons. Alertée par radio, une patrouille s’est lancée à leur poursuite à pied.

Alors que l’un des deux franchissait le portail d’un pavillon, les policiers sont intervenus immédiatement. Le premier individu, positionné en guetteur, a tenté de prendre la fuite avant d’être maîtrisé. Le second a été interpellé au moment même où il ressortait de la maison.

Deux ordinateurs dans leur sac

Les deux mis en cause — un homme de 36 ans et un mineur de 17 ans — ont été placés en garde à vue pour vol par effraction et recel de vol. Dans leurs sacs à dos, les policiers ont découvert deux ordinateurs portables ainsi qu’un iPhone, provenant vraisemblablement d’un vol.

Une enquête est en cours pour identifier les victimes et retracer l’ensemble du parcours des suspects.
 



Vous pouvez réagir à cet article

