Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

Les opérateurs du centre de supervision urbain (CSU) de Maisons-Laffitte (Yvelines) ont repéré, cette nuit vers minuit et demi, deux individus qui circulaient dans la rue Étienne-Peroux en essayant d’ouvrir des voitures et des portails de maisons. Alertée par radio, une patrouille s’est lancée à leur poursuite à pied.



Alors que l’un des deux franchissait le portail d’un pavillon, les policiers sont intervenus immédiatement. Le premier individu, positionné en guetteur, a tenté de prendre la fuite avant d’être maîtrisé. Le second a été interpellé au moment même où il ressortait de la maison.