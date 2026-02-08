Connectez-vous S'inscrire

Au Havre, la CRS 32 et les motards de la police apportent un peu de sourire aux enfants hospitalisés


Une rencontre simple, humaine, chaleureuse : c’est l’esprit qui a guidé les policiers de la CRS 32 et les motards de la Police nationale du Havre lors de leur passage au service pédiatrique de l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers. Une parenthèse bienvenue pour des enfants plongés dans un quotidien médical parfois lourd.



Dimanche 8 Février 2026 - 21:00


Une visite attendue des enfants hospitalisés à Jacques Monod : les policiers ont été accueillis avec enthousiasme - Photos DIPN76
L’opération s’est construite en interne, autour d’un élan collectif. Cagnotte, tombola, dons personnels : l’ensemble des effectifs de la CRS 32 et les motards du commissariat du Havre – soutenus par l’association sportive et les organisations syndicales – a permis de réunir près de 1 600 euros. Des nounours à l’effigie de la CRS 32, offert par un généreux donateur, ainsi que de nombreux cadeaux ont été remis aux jeunes patients.

Des rencontres au plus près des enfants et des familles

Un moment de joie pour ce jeune garçon hospitalisé
Arrivés en début d’après-midi,  mercredi dernier, les policiers ont été accueillis sur le parvis par plusieurs enfants pouvant se déplacer. L’apparition des deux motos et des véhicules sérigraphiés a aussitôt suscité des yeux écarquillés et quelques sourires émerveillés. Les policiers ont pris le temps de présenter leur matériel, de répondre aux questions et d’échanger de manière détendue, loin de l’image formelle que l’on associe parfois à l’uniforme.

Après ce premier temps à l’extérieur, la délégation s’est rendue dans les chambres pour rejoindre les enfants qui ne pouvaient se déplacer. L’ambiance y a été plus intime, souvent touchante. Les policiers ont discuté, rassuré, parfois simplement écouté. Les cadeaux distribués ont offert quelques instants de légèreté, qui font la différence dans une journée rythmée par les soins.

Un geste avant tout humain

Les policiers sont arrivés les bras chargés de cadeaux
Derrière cette opération, les policiers ont voulu faire passer une idée simple : au-delà de la fonction, ce sont des femmes et des hommes, souvent parents eux-mêmes, sensibles aux épreuves traversées par les familles hospitalisées. Leur démarche s’est voulue humble, sans mise en scène, juste pour apporter un peu de chaleur et de réconfort.

Les équipes médicales ont salué cette attention, précisant qu’elle a offert un véritable souffle d’optimisme aux enfants… comme aux soignants. Une rencontre qui, le temps d’un après-midi, a fait oublier l’hôpital pour laisser place à la découverte, à la curiosité et à quelques éclats de rire.

------------------------------------------------
Photos : DIPN76
------------------------------------------------
 




Mots clés : CRS32, enfants, hopital, Le Havre, motards, police nationale, Seine-Maritime, solidarité




