Au Havre, la CRS 32 et les motards de la police apportent un peu de sourire aux enfants hospitalisés

Des rencontres au plus près des enfants et des familles
Après ce premier temps à l’extérieur, la délégation s’est rendue dans les chambres pour rejoindre les enfants qui ne pouvaient se déplacer. L’ambiance y a été plus intime, souvent touchante. Les policiers ont discuté, rassuré, parfois simplement écouté. Les cadeaux distribués ont offert quelques instants de légèreté, qui font la différence dans une journée rythmée par les soins.
Un geste avant tout humain
Les équipes médicales ont salué cette attention, précisant qu’elle a offert un véritable souffle d’optimisme aux enfants… comme aux soignants. Une rencontre qui, le temps d’un après-midi, a fait oublier l’hôpital pour laisser place à la découverte, à la curiosité et à quelques éclats de rire.
Photos : DIPN76
