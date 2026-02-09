Connectez-vous S'inscrire

Déville-lès-Rouen : deux hommes interpellés en flagrant délit de vol sur un chantier


Deux voleurs présumés de laine de verre sur un chantier à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) ont été mis en échec par la Brigade anticriminalité. Les suspects, âgés de 22 et 23 ans, ont été placés en garde à vue.



Lundi 9 Février 2026 - 11:52


Deux individus en train de charger des rouleaux de laine de verre dans un fourgon sur un chantier - Illustration infoNormandie
Dans la nuit du samedi 7 février, vers 23h10, une patrouille de la Brigade anticriminalité (BAC) de Rouen est intervenue rue du Petit Aulnay à Déville-lès-Rouen, après un signalement faisant état d’un vol en cours sur un chantier de rénovation.

Sur place, les policiers ont surpris deux individus en train de charger des rouleaux de laine de verre dans un fourgon plateau-benne stationné à proximité. Environ vingt-cinq rouleaux étaient concernés, dont treize déjà déposés à l’arrière du véhicule.

Interpellés sans incident

Les deux hommes, âgés de 22 et 23 ans et domiciliés respectivement à Canteleu et Val-de-la-Haye, ont été interpellés sans opposer de résistance. Lors de la palpation de sécurité, les forces de l’ordre ont découvert sur l’un d’eux un petit couteau, vraisemblablement utilisé pour découper les films plastiques protégeant les matériaux.

Les suspects ont été conduits au commissariat de Rouen pour audition. Les tests d’alcoolémie pratiqués se sont révélés négatifs. Le véhicule utilitaire, appartenant à une société de matériaux et non déclaré volé, a été placé sous scellés et enlevé. La marchandise restante est demeurée sur le chantier.

Une procédure judiciaire pour vol en réunion a été ouverte par le parquet.





Mots clés : Déville-lès-Rouen, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime




