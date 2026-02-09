Déville-lès-Rouen : deux hommes interpellés en flagrant délit de vol sur un chantier

Les deux hommes, âgés de 22 et 23 ans et domiciliés respectivement à Canteleu et Val-de-la-Haye, ont été interpellés sans opposer de résistance. Lors de la palpation de sécurité, les forces de l’ordre ont découvert sur l’un d’eux un petit couteau, vraisemblablement utilisé pour découper les films plastiques protégeant les matériaux.



Les suspects ont été conduits au commissariat de Rouen pour audition. Les tests d’alcoolémie pratiqués se sont révélés négatifs. Le véhicule utilitaire, appartenant à une société de matériaux et non déclaré volé, a été placé sous scellés et enlevé. La marchandise restante est demeurée sur le chantier.



Une procédure judiciaire pour vol en réunion a été ouverte par le parquet.