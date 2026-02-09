Le Havre : il circulait feux éteints avec un pneu crevé, le conducteur contrôlé positif à l’alcool et au cannabis

L'automobiliste a été intercepté et contrôlé après le signalement du centre de supervision urbain (vidéoprotection) - Illustration
Un contrôle routier banal a conduit à l’interpellation d'un automobiliste ivre et drogué, dans la nuit de vendredi à samedi, rue Aristide-Briand au Havre. Les policiers ont stoppé une Jeep Cherokee circulant feux éteints et avec un pneu crevé, après un signalement du Centre de supervision urbain, chargé de l'exploitation de la vidéo-protection de la ville.
Le conducteur, âgé de 25 ans, présentait de nets signes d’alcoolisation et a immédiatement admis avoir bu durant la soirée. Le dépistage s’est avéré positif.
Confirmé par l’éthylomètre, son taux a été fixé à 0,78 mg/l d’air expiré, soit largement au-dessus du seuil délictuel. Un test salivaire a ensuite révélé la présence de THC, et donc une conduite sous stupéfiants.
L’automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue. Son véhicule a été immobilisé puis conduit en fourrière. Une procédure judiciaire a été ouverte.
