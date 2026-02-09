Travaux sur les RN1338 et RN28 : des fermetures programmées la nuit à Rouen

Un double chantier va impacter la circulation nocturne autour du pont Flaubert et de la passerelle de la Ronce. Des fermetures ciblées sont prévues dès ce lundi soir pour permettre la réfection de joints sur la RN1338 et l’avancement des travaux du futur franchissement de la RN28.



Les restrictions s’étaleront entre le lundi 9 et le vendredi 20 février, avec des coupures entre 21 h et 6 h du matin selon les zones concernées.

Le pont Flaubert coupé durant deux nuits La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest programme la réfection de joints de chaussée et des aménagements liés à la future ligne T5.

Les lundi 9 et mardi 10 février, la RN1338 sera fermée entre le giratoire de la Motte et la rue Berthe-Morisot, dans le sens giratoire de la Motte vers le pont Flaubert.

Les nuits du 11 et du 19 février, la coupure concernera cette fois l’axe rive gauche vers rive droite.

RN28 : une bretelle condamnée jusqu’au 20 février Dans le cadre du chantier de construction de la passerelle de la Ronce, destinée à relier la commune de Saint-Martin-du-Vivier à la ZAC d’Isneauville, la RN28 sera totalement fermée ce lundi 9 février entre la sortie « La Ronce » et l’entrée « Rouge Terre », en direction d’Abbeville vers Rouen.

Dès le même soir et jusqu’au 20 février, la bretelle d’entrée « La Ronce » restera inaccessible dans ce sens de circulation.



