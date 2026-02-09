Connectez-vous S'inscrire

Travaux sur les RN1338 et RN28 : des fermetures programmées la nuit à Rouen


Un double chantier va impacter la circulation nocturne autour du pont Flaubert et de la passerelle de la Ronce. Des fermetures ciblées sont prévues dès ce lundi soir pour permettre la réfection de joints sur la RN1338 et l’avancement des travaux du futur franchissement de la RN28.



Lundi 9 Février 2026 - 11:30


La construction de la future passerelle au-dessus de la RN28 à hauteur d'Isneauville a démarré en 2022. Les travaux ne seront pas achevés avant le début de l'été 2026
Les restrictions s’étaleront entre le lundi 9 et le vendredi 20 février, avec des coupures entre 21 h et 6 h du matin selon les zones concernées.

Le pont Flaubert coupé durant deux nuits

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest programme la réfection de joints de chaussée et des aménagements liés à la future ligne T5.
Les lundi 9 et mardi 10 février, la RN1338 sera fermée entre le giratoire de la Motte et la rue Berthe-Morisot, dans le sens giratoire de la Motte vers le pont Flaubert.
Les nuits du 11 et du 19 février, la coupure concernera cette fois l’axe rive gauche vers rive droite.

RN28 : une bretelle condamnée jusqu’au 20 février

Dans le cadre du chantier de construction de la passerelle de la Ronce, destinée à relier la commune de Saint-Martin-du-Vivier à la ZAC d’Isneauville, la RN28 sera totalement fermée ce lundi 9 février entre la sortie « La Ronce » et l’entrée « Rouge Terre », en direction d’Abbeville vers Rouen.
Dès le même soir et jusqu’au 20 février, la bretelle d’entrée « La Ronce » restera inaccessible dans ce sens de circulation.




