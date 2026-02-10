Montivilliers : un homme arrêté en pleine nuit avec du cuivre fraîchement dérobé

Cette nuit de lundi à mardi, des policiers en patrouille à Montivilliers (Seine-Maritime) ont repéré un homme au comportement discret mais suspect, tentant de se dissimuler derrière des conteneurs près d’un stade, rue Georges-Mahieu. Vêtu de sombre, circulant en trottinette, muni d’un sac à dos, d’une lampe frontale et de gants, il évoluait dans un secteur déjà touché par plusieurs vols nocturnes.
Intrigués, les policiers l’ont contrôlé et découvert dans son sac une pince coupante, une scie à métaux, une mini-pelle ainsi que plusieurs morceaux de cuivre encore brillants, fraîchement sectionnés.
Intrigués, les policiers l’ont contrôlé et découvert dans son sac une pince coupante, une scie à métaux, une mini-pelle ainsi que plusieurs morceaux de cuivre encore brillants, fraîchement sectionnés.
A proximité de la voie ferrée
Âgé de 24 ans et domicilié à Montivilliers, l’homme a reconnu avoir dérobé le cuivre quelques minutes plus tôt dans le centre de la commune.
Guidés par le suspect, les policiers ont identifié sur place une zone de terre retournée à proximité d’une voie ferrée, confirmant l’origine du cuivre découvert. Le mis en cause interpellé en fragrant délit a été placé en garde à vue pour vol. Les outils sdécouverts sur lui ont été saisi pour les besoins de l'enquête.
Guidés par le suspect, les policiers ont identifié sur place une zone de terre retournée à proximité d’une voie ferrée, confirmant l’origine du cuivre découvert. Le mis en cause interpellé en fragrant délit a été placé en garde à vue pour vol. Les outils sdécouverts sur lui ont été saisi pour les besoins de l'enquête.