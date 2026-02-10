Montivilliers : un homme arrêté en pleine nuit avec du cuivre fraîchement dérobé

Âgé de 24 ans et domicilié à Montivilliers, l’homme a reconnu avoir dérobé le cuivre quelques minutes plus tôt dans le centre de la commune.



Guidés par le suspect, les policiers ont identifié sur place une zone de terre retournée à proximité d’une voie ferrée, confirmant l’origine du cuivre découvert. Le mis en cause interpellé en fragrant délit a été placé en garde à vue pour vol. Les outils sdécouverts sur lui ont été saisi pour les besoins de l'enquête.

