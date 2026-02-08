Municipales. Les petites communes passent au scrutin de liste : ce qu'il faut savoir

Ce qui ne change pas pour les électeurs des communes de moins de 1 000 habitants : ils n'ont pas l'obligation de présenter une pièce d'identité lors du vote - Illustration Adobe Stock
Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, la réforme prévue par la loi du 21 mai 2025 uniformise les règles du jeu électoral. Jusqu’alors, les communes les plus petites bénéficiaient d’un mode de scrutin simplifié, permettant notamment le panachage et le vote pour des candidats présentés individuellement.
Ces pratiques disparaissent. Désormais, les électeurs devront choisir une liste complète, sans possibilité d’ajouter, rayer ou modifier l’ordre des noms. Toute altération du bulletin entraînera automatiquement sa nullité.
Ces pratiques disparaissent. Désormais, les électeurs devront choisir une liste complète, sans possibilité d’ajouter, rayer ou modifier l’ordre des noms. Toute altération du bulletin entraînera automatiquement sa nullité.
Ce que dit la préfecture de Seine-Maritime : « L'électeur vote en faveur d'une liste qu'il ne peut pas modifier. Tout ajout, toute rature, ou toute modification de l'ordre de la liste conduira à une nullité du bulletin de vote » -
Un scrutin paritaire et identique partout en France
Le nouveau dispositif impose des listes constituées en alternance femme/homme. Le vote devient strictement collectif : plus de cumul de candidatures individuelles ou de panachage artisanal qui caractérisait les scrutins ruraux.
En revanche, une règle demeure inchangée pour les communes concernées : la présentation d’une pièce d’identité n’est toujours pas obligatoire pour pouvoir voter.
Toutes les précisions pratiques et réglementaires sont à retrouver sur le site de la préfecture de Seine-Maritime.
En revanche, une règle demeure inchangée pour les communes concernées : la présentation d’une pièce d’identité n’est toujours pas obligatoire pour pouvoir voter.
Toutes les précisions pratiques et réglementaires sont à retrouver sur le site de la préfecture de Seine-Maritime.