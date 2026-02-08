Municipales. Les petites communes passent au scrutin de liste : ce qu'il faut savoir

Ce que dit la préfecture de Seine-Maritime : « L'électeur vote en faveur d'une liste qu'il ne peut pas modifier. Tout ajout, toute rature, ou toute modification de l'ordre de la liste conduira à une nullité du bulletin de vote » -

Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, la réforme prévue par la loi du 21 mai 2025 uniformise les règles du jeu électoral. Jusqu’alors, les communes les plus petites bénéficiaient d’un mode de scrutin simplifié, permettant notamment le panachage et le vote pour des candidats présentés individuellement.Ces pratiques disparaissent. Désormais, les électeurs devront choisir une liste complète, sans possibilité d’ajouter, rayer ou modifier l’ordre des noms. Toute altération du bulletin entraînera automatiquement sa nullité.