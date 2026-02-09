Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt


Publié le Lundi 9 Février 2026 à 12:49

Un rodéo moto a tourné court dimanche à Maurecourt, où un adolescent de 17 ans a été interpellé après avoir percuté un véhicule de police et blessé un fonctionnaire.



Un des policiers a été blessé et la voiture de service endommagée lors de l'interpelltion du jeune homme - Illustration DGPN
Les faits se sont déroulés, ce dimanche vers 15 heures, rue de l’Hautil, à Maurecourt (Yvelines) alors que la Brigade anti-criminalité (BAC) tentait d’intervenir sur un rodéo moto signalé dans le quartier. En tentant de prendre la fuite, le pilote a heurté le véhicule des policiers au niveau du pare-choc droit.

Lors de l’interpellation du pilote du deux roues, un policier a reçu un coup au niveau de l’oreille, provoquant une vive douleur. L’auteur, un mineur de 17 ans domicilié à Jouy-le-Moutier et inconnu des services de police, a été maîtrisé puis placé en garde à vue. La moto a été immédiatement mise en fourrière.
 



