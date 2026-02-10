Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

Quelques instants plus tard, la Clio était signalée retournée sur une bretelle d’accès à l’A13, après avoir percuté un autre véhicule. Ses occupants avaient abandonné la voiture accidentée pour courir se cacher dans un commerce voisin. Renforts de la BAC et de la BST mobilisés, accès verrouillés : les deux suspects étaient rapidement repérés.



Le conducteur, blessé à un bras, était maîtrisé grâce à l’intervention des agents de sécurité du magasin. Le passager, lui, tentait de se frayer un passage en bousculant une cliente et sa fille de 7 ans pour s’échapper. Il était finalement stoppé après une vive résistance. Sur lui, les policiers découvraient deux pochons et quelques morceaux de résine de cannabis (5 g).