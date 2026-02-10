Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

Des peines de prison ferme avec mandat de dépôt ont été prononcées par le tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre des deux mis en cause - Illustration Adobe Stock
Les faits - déjà relatés par infoNormandie tout récemment (lire ici) - remontent au mercredi 4 février dernier. Ce jour-là, les policiers de Mantes-la-Jolie repèraient une Renault Clio dont le conducteur venait de commettre une infraction routière lorsqu’il a choisi d’appuyer sur l’accélérateur. À son bord, deux jeunes de 20 ans. Face à la conduite à haut risque du fuyard, les forces de l’ordre mettaient fin à la poursuite pour ne pas aggraver le danger.
Interpellations mouvementées dans un magasin de Buchelay
Quelques instants plus tard, la Clio était signalée retournée sur une bretelle d’accès à l’A13, après avoir percuté un autre véhicule. Ses occupants avaient abandonné la voiture accidentée pour courir se cacher dans un commerce voisin. Renforts de la BAC et de la BST mobilisés, accès verrouillés : les deux suspects étaient rapidement repérés.
Le conducteur, blessé à un bras, était maîtrisé grâce à l’intervention des agents de sécurité du magasin. Le passager, lui, tentait de se frayer un passage en bousculant une cliente et sa fille de 7 ans pour s’échapper. Il était finalement stoppé après une vive résistance. Sur lui, les policiers découvraient deux pochons et quelques morceaux de résine de cannabis (5 g).
« Réaction de panique » pour l'un, « trou noir » pour l'autre
En garde à vue, le conducteur reconnaissait les faits, évoquant une réaction de “panique”. Son passager admettait la détention de stupéfiants mais prétendait avoir “un trou noir” après l’accident, tout en accusant une interpellation “trop violente”.
Les deux hommes, inscrits au tableau des antécédents judiciaires (TAJ) ont été déférés au tribunal judiciaire de Versailles. Le conducteur écope de 24 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, assortis de la révocation d’un sursis antérieur de 10 mois et d’une amende de 375 €.
Le passager est condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont 9 avec sursis, ainsi qu’à une amende de 375 €. Il devra également se présenter devant le juge d'application des peines le 30 mars 2026.
