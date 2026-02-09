A Dieppe, dernière intervention technique sur le pont Jehan-Ango ce jeudi 12 février

Les derniers ajustements techniques auront lieu jeudi 12 février - illustration ©Drones-Smart-Images
Une ultime opération de maintenance aura lieu sur le pont Ango, à Dieppe, ce jeudi 12 février 2026, entre 10h et 12h. Cette intervention ponctuelle marquera la fin des travaux engagés suite à la panne survenue en décembre dernier.
Il s’agit des derniers essais techniques destinés à vérifier le bon fonctionnement du mécanisme et à garantir la sécurité durable de l’ouvrage. Les équipes techniques seront sur place pour assurer le bon déroulement de la manœuvre et limiter au maximum les perturbations pour les usagers.
Circulation et accès pendant l’intervention
Durant les deux heures de coupure :
Les travaux seront réalisés hors marée, afin de ne pas perturber l’activité de pêche.
• Automobilistes : une déviation sera mise en place par le contournement habituel de l’Hôtel de Ville et du bassin Duquesne.
• Piétons : passage dévié par le bassin Duquesne, avec d’éventuelles réouvertures ponctuelles selon l’avancement des essais.
• Lignes Deepmob : les lignes concernées feront l’objet de déviations temporaires.
Une étape vers le retour à la normale
Cette dernière intervention vient clôturer plusieurs semaines d’ajustements techniques sur l’ouvrage. L'occasion pour Ports de Normandie de remercier les habitants, commerçants et usagers « pour leur patience et leur compréhension » face à ces contraintes temporaires, nécessaires pour assurer la pérennité du pont et le retour à une circulation normale et durable.
Ports de Normandie, établissement rassemblant les Régions et Agglomérations de Caen la Mer, Le Cotentin et Dieppe Maritime, demeure mobilisé pour le développement économique et portuaire des territoires.
Plus d’informations sur : www.portsdenormandie.fr
