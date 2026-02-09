Connectez-vous S'inscrire

A Dieppe, dernière intervention technique sur le pont Jehan-Ango ce jeudi 12 février


Une courte opération de maintenance va immobiliser le pont Ango jeudi matin, à Dieppe. Entre 10h et 12h, les équipes procéderont aux derniers essais techniques, ultime étape avant le retour complet à la normale après la panne de décembre.



Lundi 9 Février 2026 - 17:18


Les derniers ajustements techniques auront lieu jeudi 12 février - illustration ©Drones-Smart-Images
Les derniers ajustements techniques auront lieu jeudi 12 février - illustration ©Drones-Smart-Images
Une ultime opération de maintenance aura lieu sur le pont Ango, à Dieppe, ce jeudi 12 février 2026, entre 10h et 12h. Cette intervention ponctuelle marquera la fin des travaux engagés suite à la panne survenue en décembre dernier.

Il s’agit des derniers essais techniques destinés à vérifier le bon fonctionnement du mécanisme et à garantir la sécurité durable de l’ouvrage. Les équipes techniques seront sur place pour assurer le bon déroulement de la manœuvre et limiter au maximum les perturbations pour les usagers.

Circulation et accès pendant l’intervention

Durant les deux heures de coupure :
•  Automobilistes : une déviation sera mise en place par le contournement habituel de l’Hôtel de Ville et du bassin Duquesne.
•  Piétons : passage dévié par le bassin Duquesne, avec d’éventuelles réouvertures ponctuelles selon l’avancement des essais.
•  Lignes Deepmob : les lignes concernées feront l’objet de déviations temporaires.

Les travaux seront réalisés hors marée, afin de ne pas perturber l’activité de pêche.

Une étape vers le retour à la normale

Cette dernière intervention vient clôturer plusieurs semaines d’ajustements techniques sur l’ouvrage. L'occasion pour Ports de Normandie de  remercier les habitants, commerçants et usagers « pour leur patience et leur compréhension » face à ces contraintes temporaires, nécessaires pour assurer la pérennité du pont et le retour à une circulation normale et durable.

Ports de Normandie, établissement rassemblant les Régions et Agglomérations de Caen la Mer, Le Cotentin et Dieppe Maritime, demeure mobilisé pour le développement économique et portuaire des territoires.  

Plus d’informations sur : www.portsdenormandie.fr




Mots clés : Dieppe, pont Colbert, Ports de Normandie, Seine-Maritime, travaux




EN CE MOMENT | EN UNE | Repère | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

A Dieppe, dernière intervention technique sur le pont Jehan-Ango ce jeudi 12 février

09/02/2026

Refus d’obtempérer et conduite dangereuse à Grand-Couronne : un chauffard alcoolisé interpellé après une course-poursuite

09/02/2026

Déville-lès-Rouen : deux hommes interpellés en flagrant délit de vol sur un chantier

09/02/2026

Travaux sur les RN1338 et RN28 : des fermetures programmées la nuit à Rouen

09/02/2026

Au Havre, la CRS 32 et les motards de la police apportent un peu de sourire aux enfants hospitalisés

08/02/2026

Pollution suspecte sur la Seine à Val-d’Azey : une nappe de trois kilomètres repérée

08/02/2026

La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

08/02/2026

Départ de feu au foyer Bois-Verlande à Évreux : trois encadrants incommodés par les fumées

08/02/2026

Municipales. Les petites communes passent au scrutin de liste : ce qu'il faut savoir

08/02/2026

Grand-Quevilly : Nicolas Rouly mise sur une équipe représentative des habitants

07/02/2026

APPEL À TÉMOINS – Violences à Sées (Orne) : la gendarmerie recherche des informations

07/02/2026

Séquoia endommagé à Evreux : la tempête Goretti l’a fragilisé, mais il sera conservé

06/02/2026

Collision entre deux voitures sur la D20 : un homme grièvement blessé à Doudeville

06/02/2026

Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

06/02/2026

Accident sur la D6015 à Saint-Aubin-Routot : un conducteur désincarcéré, deux blessés légers

05/02/2026

Dieudonné une nouvelle fois interdit en Seine-Maritime et dans l’Eure : « des risques de troubles à l'ordre public »

05/02/2026

Dans l’Eure, le retour au 90 km/h devient la règle sur les routes départementales

05/02/2026

Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay

05/02/2026

Délinquance dans l’Eure : des violences en hausse mais des atteintes aux biens en net recul

05/02/2026

Incendie au Petit-Quevilly : six habitants incommodés, un immeuble évacué

04/02/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

08/02/2026 -

Deux ministres pour l'inauguration de la nouvelle ligne de fabrication de moteurs plasmiques chez Safran à Vernon

04/02/2026 -

Piéton renversé à Maromme : un blessé léger transporté au CHU de Rouen

04/02/2026 -

Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

06/02/2026 -

Collision entre deux voitures sur la D20 : un homme grièvement blessé à Doudeville

06/02/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen