Une fillette de 11 ans renversée par une voiture en traversant la rue, à Saint-Étienne-du-Rouvray

Souffrant d’un léger traumatisme crânien et d’éraflures sur les membres, la jeune fille a été examinée sur place par le médecin du SAMU, avant d’être transportée vers le CHU de Rouen par les sapeurs-pompiers. Son pronostic vital n’était pas engagé.



Des témoins de l’accident ont pu fournir la description du véhicule en cause et de son conducteur. Ce dernier ne s’était toujours pas présenté ce mercredi matin à l’hôtel de police de Rouen pour être entendu.