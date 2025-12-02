Connectez-vous S'inscrire

Une femme de 67 ans en urgence relative après une chute du 1er étage à Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime


Une sexagénaire a été blessée ce mardi matin après une chute depuis une fenêtre du premier étage, en plein centre de Neufchâtel-en-Bray. Consciente à l’arrivée des secours, elle a été transportée vers le CHU de Rouen.



Mardi 2 Décembre 2025 - 11:17


La sexagénaire est tombée du premier étage d'un immeuble situé Grande rue Fausse Porte, en plein centre-ville - Illustration Google Maps
Ce mardi, en milieu de matinée, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés Grande rue Fausse Porte, dans le centre-ville de Neufchâtel-en-Bray, pour une assistance à personne défenestrée. Une femme de 67 ans se trouvait au sol à l'arrivée des secours vers 9h45 après une chute depuis le premier étage d’un immeuble. Consciente, elle se plaignait de douleurs diffuses.

La sexagénaire a fait d'objet d’un premier bilan médical réalisé par un infirmier sapeur-pompier, avant d’être médicalisée sur place. 

En urgence relative

Après évaluation de son état de santé, la victime a été classée en urgence relative, précisent les sapeurs-pompiers. Elle a ensuite été évacuée vers le CHU de Rouen pour des examens complémentaires. Trois témoins, présents au moment des faits, ont également été pris en charge, mais leur état n'a pas nécessité de transport vers un hôpital.

Les circonstances exactes de la chute restent à déterminer. Une enquête, ouverte par la gendarmerie de Neufchâtel devra préciser s’il s’agit d’un accident ou d’un geste volontaire.

Neuf sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés.





Mots clés : enquête, faits divers, gendarmerie, Neufchâtel-en-Bray, pompiers, Seine-Maritime





02/12/2025

