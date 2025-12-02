Une femme de 67 ans en urgence relative après une chute du 1er étage à Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime

Une sexagénaire a été blessée ce mardi matin après une chute depuis une fenêtre du premier étage, en plein centre de Neufchâtel-en-Bray. Consciente à l’arrivée des secours, elle a été transportée vers le CHU de Rouen.