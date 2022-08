Une enfant de 11 ans tuée, trois autres blessés dans un accident de la route près de Pacy-sur-Eure

Une jeune fille de 11 ans a été éjectée et a été découverte par les secours sous le véhicule. Prise en charge par les sapeurs-pompiers, elle n’a pu être ramenée à la vie : son décès a été déclaré sur place par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Trois autres enfants de 1, 3 et 6 ans qui se trouvaient également dans la voiture familiale ont été transportés en urgence relative (blessés légers) vers les urgences pédiatriques de l’hôpital d’Évreux.