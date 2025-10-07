Une alerte enlèvement déclenchée après la disparition de Khuslen, 3 ans, à Alençon (Orne)

Le principal suspect est Enkhtaivan Enkhbold, 36 ans, également d’origine mongole. Il mesure 1,69 m, est de corpulence mince, a les cheveux bruns et les yeux noirs. Une grande tache rouge dans le cou et un tatouage tribal allant de la poitrine jusqu’à l’omoplate sont des signes distinctifs. Lors de l’enlèvement, il portait un pull vert et des baskets.

Il aurait pris la fuite à bord d’un véhicule Peugeot 308 blanc, immatriculé EY-361-LY.