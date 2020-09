Un trafic de drogue démantelé à Brionne, Bernay et Le Neubourg : 7 hommes et femmes interpellés

C’est ainsi que mardi 8 septembre, une opération d’interpellation a été mise en place, avec des moyens appropriés. A 6 heures, heure légale, les forces de l’ordre ont pris position à proximité du domicile de chacun des suspects à Brionne, Bernay et Le Neubourg.



Cinq hommes et deux femmes, âgés entre 24 et 35 ans, ont ainsi été interpellés et placés en garde à vue, tandis que parallèlement des perquisitions ont été effectuées à leur domicile respectif avec le concours de chiens anti-drogue.