Un sapeur pompier porté disparu en mer à Fécamp lors d’un exercice, retrouvé sain et sauf

Finalement, à 18h00, le soulagement est total : le pompier est localisé sur la plage de Fécamp, vers laquelle il s’était laissé dériver. Il est sain et sauf.

Dans un communiqué, Julien Marion, Directeur général de la Sécurité civile, Jean-Benoît Albertini, préfet de région, Hélène Hess, secrétaire générale adjointe de la préfecture, André Gautier, président du CASDIS, et le Colonel Jean-Christophe Delbassée-Leflon, chef de corps par intérim, ont exprimé leur soulagement et salué la mobilisation des secours.