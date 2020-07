Un poids lourd couché sur l'A13 à Aubergenville : circulation difficile entre Mantes et Poissy (Yvelines)

La circulation est fortement perturbée ce lundi matin sur l'autoroute A13, entre Poissy et Mantes (Yvelines). Un poids lourd s'est couché sur les voies après avoir le terre-plein central à hauteur d'Aubergenville (point kilométrique 43). Les secours sont sur place.



Bison Futé signale également un accident impliquant deux véhicules, au niveau du kilomètres 38 toujours à Aubergenville, dans le sens Mantes vers Paris. Au moins trois morts et plusieurs blessés seraient à déplorer.



Un bouchon s'est formé entre Mantes-est et la bretelle de sortie de Flins-sur-Seine/Aubergenville. Le trafic est également stoppé dans l'autre sens, à partir de Chapet.